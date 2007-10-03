ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" потратит 13 млрд руб. на модернизацию производственных мощностей. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Совета федерации РФ Сергей Миронов в ходе визита на петербургское предприятие. Он отметил, что эти деньги будут потрачены на строительство доков и реконструкцию старых мощностей верфи без остановки производства.



По словам С.Миронова, Северо-Запад является одним из центров судостроения России. Он заверил руководство "Северной верфи" в том, что обратится к премьер-министру РФ Виктору Зубкову с просьбой о рассмотрении предприятия как первостепенного центра судостроительного комплекса страны. "Наше судостроение должно быть флагманом наравне с авиационной промышленностью, и строить как гражданские, так и военно-морские корабли", - добавил спикер Совета Федерации.