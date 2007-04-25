Г.Греф: В Петербургском экономическом форуме в июне 2007г. примут участие около 20 глав государств.

Около 20 глав государств, в том числе из стран СНГ, примут участие в Петербургском экономическом форуме, который состоится 8-10 июня 2007г., сообщил сегодня журналистам глава МЭРТ РФ Герман Греф. Он отметил, что уже подтвердили свое участие в форуме около 3 тыс. представителей органов власти и бизнеса, что значительно больше, чем на прошлом форуме. По словам министра, программа форума уже окончательно сформирована.