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Подразделение METRO Group - компания Real - откроет седьмой гипермаркет сети в РФ, вложив более 30 млн евро.
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Подразделение METRO Group - компания Real - откроет седьмой гипермаркет сети в РФ, вложив более 30 млн евро.
Санкт-Петербург и область, 24 апр 2007, 19:10
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Подразделение METRO Group - компания Real - откроет седьмой гипермаркет сети в РФ, вложив более 30 млн евро.

Торговое подразделение METRO Group - компания Real - откроет седьмой гипермаркет сети в РФ под одноименным названием, затратив в проект более 30 млн евро. Как сообщили в Real, открытие гипермаркета, который расположен в ТРК "Питер-Радуга" (Санкт-Петербург), состоится 25 апреля с.г. Торговая площадь Real составляет около 10 тыс. кв. м, общая площадь гипермаркета - свыше 16,7 тыс. кв. м.

Ассортимент продукции включает 35 тыс. наименований, среди которых 13 тыс. продовольственных и более 22 тыс. непродовольственных позиций. Доля товаров местного производства в ассортименте магазина составит не менее 20%, до 90% продовольственных товаров поступают от российских поставщиков и производителей.

К настоящему времени Real уже открыл шесть гипермаркетов в России, два из которых расположены в Москве и по одному - в Тольятти, Казани, Липецке, Волгограде.

Real - одно из ведущих подразделений группы компаний METRO Group, работающее в формате гипермаркета - розничного магазина самообслуживания с большой торговой площадью. Подразделение представлено 442 гипермаркетами, 371 из которых находится в Германии и 71 - за ее пределами. Real занимает ведущие позиции на рынках Польши и Германии. При общем числе работающих более 47 тыс. человек в 2006г. гипермаркеты Real обеспечили общий объем продаж в 10,4 млрд евро.

METRO Group - одна из крупнейших торговых компаний в мире, общий объем продаж в 2006г. составил 59,8 млрд евро. Операционная деятельность осуществляется торговыми подразделениями независимо на соответствующих рынках: Metro/Makro (формат Cash&Carry), Real/Extra (розничная продажа продовольственных товаров), Media Markt, Saturn (домашняя электронная техника), Praktiker (формат "все для дома" и "сделай сам"), Galeria Kaufhof (формат универмага). В России Metro начала развиваться с формата Metro Cash&Carry с 2001г. С 2001г. по 2005г. Metro Cash&Carry инвестировала в развитие в РФ около 500 млн евро, открыв 31 гипермаркет в РФ (в том числе 8 в Москве) к середине декабря 2006г. Оборот Metro Cash&Carry в РФ в 2006г. планируется на уровне 2 млрд евро против 1,5 млрд евро в 2005г. Согласно прогнозам, Metro Cash&Carry в 2007г. рассчитывает довести этот показатель до 2,5 млрд евро.

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