В совете директоров "Ленэнерго" на 11 мест претендуют 15 кандидатов, в том числе 4 от Fortum.

В совете директоров ОАО "Ленэнерго" на 11 мест претендуют 15 кандидатов, в том числе 4 - от Fortum. Список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля общества, сообщает пресс-служба энергокомпании, был рассмотрен на сегодняшнем заседании совета директоров ОАО "Ленэнерго". В частности, в совет директоров выдвинуты губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Также в совет директоров выдвинуты первый заместитель председателя правления ОАО "ФСК ЕЭС" Александр Чистяков, гендиректор ОАО "МРСК Северо-Запада" Вениамин Пинхасик, гендиректор ОАО "Ленэнерго" Владимир Семенов, руководитель проектной группы по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний РАО "ЕЭС России" Андрей Пивоваров, начальник департамента нормативного обеспечения ЦУР РАО "ЕЭС России" Елена Медведева. Кроме того, в совет директоров выдвинуты четыре представителя фонда "Институт профессиональных директоров" Ольга Пархомук, Валерий Непша, Дмитрий Штыков, Владимир Флегонтов.

От Fortum в совет директоров выдвинуты директор-распорядитель концерна Fortum Power and Heat Oy Тапио Куула, вице-президент представительства концерна Fortum Power and Heat Oy в Санкт-Петербурге Кари Каутинен, вице-президент, глава представительства концерна Fortum Power and Heat Oy в Санкт-Петербурге Ирина Граве, вице-президент, внешние связи, корпорация Fortum Oyj (Москва) Дмитрий Новоселов.

Совет директоров принял решение, что дата проведения годового общего собрания акционеров, а также повестка дня и дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, будут утверждены на заседании 11 мая 2006г.

На заседании был утвержден список кандидатов в ревизионную комиссию общества из шести человек.

Члены совета директоров также заслушали и приняли к сведению информацию о программе страховой защиты общества на 2006г. и о программе негосударственного пенсионного обеспечения общества. Обе программы планируется утвердить на следующем заседании совета директоров 29 марта 2006г. одновременно с бизнес-планом компании.

Уставный капитал ОАО "Ленэнерго" составляет 897 млн 363 тыс. руб., разделен на 766 млн 35 тыс. 8 обыкновенных и 131 млн 328 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. каждая. Крупнейшим акционером компании является РАО "ЕЭС России" (49%). Fortum Power and Heat Oy контролирует свыше 30% уставного капитала "Ленэнерго".