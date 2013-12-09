Производитель электричек для метро Петербурга признан банкротом.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал петербургский завод ЗАО "Вагонмаш" банкротом, в отношении должника сроком на 6 месяцев открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Роман Белов. Об этом говорится в материалах дела на сайте суда.

Иск о банкротстве предприятия был подан еще в октябре 2011г. Заявителем стал поставщик спецодежды ЗАО "Тракт-Санкт-Петербург", в пользу которого суд ранее постановил взыскать 344,71 тыс. руб. Однако и этих средств "Вагонмаш" найти не смог. Впоследствии к заявлению о банкротстве присоединились другие кредиторы, в том числе ГУП "Петербургский метрополитен". Всего в реестр требований кредиторов были включены требования 37 истцов на общую сумму 2 млрд руб.

Процедура наблюдения на предприятии была введена в сентябре 2012г.

Петербургское предприятие ЗАО "Вагонмаш" специализируется на строительстве вагонов для метрополитена и железных дорог.