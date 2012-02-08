Холдинг Setl Group объявил публичную оферту по выкупу облигаций серии 01 в объеме до 1 млрд руб.

Холдинг Setl Group объявил публичную оферту по выкупу облигаций серии 01. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Компания намерена приобрести до 1 млн бумаг по цене 100% от номинала, то есть 1 тыс. руб. за каждую облигацию. Итоговая цена сделки будет также включать накопленный купонный доход по ценной бумаге на дату сделки. Заявки от держателей облигаций Setl Group будут приниматься с 15 февраля 2012г. Непосредственно выкуп облигаций назначен на 20 февраля. Уполномоченным агентом по приобретению облигаций выступает ОАО "Банк "Открытие".
"На сегодняшний день проекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств облигационного займа, завершены. Поэтому, несмотря на то что до даты полного погашения займа остается чуть более четырех месяцев, мы приняли решение объявить оферту. Сейчас потребность Setl Group в краткосрочных кредитных средствах минимальна, и мы готовы погасить займ раньше срока", - пояснил данное решение генеральный директор Setl Group Ян Изак.
По оценке управляющего директора ОАО "Банк "Открытие" Михаила Автухова, по оферте будет акцептовано порядка 400 тыс. бумаг.
Облигации серии 01 были размещены ООО "Сэтл Групп" 22 мая 2007г. В настоящий момент ценные бумаги холдинга обращаются на торговой площадке ММВБ и включены в котировальный список "А" первого уровня. Дата погашения облигационного займа, установленная эмиссионными документами - 15 мая 2012г.
Холдинг "Сэтл Групп" (Setl Group, Санкт-Петербург) консолидирует ряд компаний и фирм, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, управлении и эксплуатации объектов недвижимости, консалтинге.