ВЦИОМ: Основные опасения 47% пассажиров метро связаны с возможностью терактов.

Основные опасения пассажиров при пользовании общественным транспортом в РФ связаны с боязнью терактов, других пассажиров, аварий из-за плохого технического состояния транспорта, аварий по вине водителя (машиниста, пилота) или из-за внешних причин. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В.Федоров отметил, что, в частности, терактов больше всего опасаются пассажиры метрополитена (47%). По его словам, виной этому - теракты, произошедшие сравнительно недавно.

Пассажиры городского наземного транспорта больше всего опасаются других пассажиров и аварий из-за плохого технического состояния транспорта. В частности, среди пассажиров трамвая 13% опрошенных боятся других пассажиров, среди пассажиров троллейбуса - 12%, автобуса - 22%. Об опасениях относительно аварий из-за плохого технического состояния транспорта сообщили 14% пассажиров трамвая, 15% - троллейбуса и 24% - автобуса.

При пользовании электричками больше всего пассажиры боятся террористических актов (18%) и других пассажиров (также 18%). При поездках на поезде 21% опрошенных больше всего опасается террористических актов, а еще 21% не опасается ничего.

При пользовании маршрутным такси 43% опрошенных больше всего опасаются аварий по вине водителя. По словам В.Федорова, это связано с плохим знанием водителями "маршруток" правил дорожного движения и географии населенных пунктов.

На пригородных междугородних автобусах пассажиры больше всего опасаются аварий из-за внешних причин (27%) и по вине водителя (23%).

На речном морском транспорте пассажиры больше всего боятся аварий из-за плохого технического состояния транспорта (36%). "Эти опасения связаны с гибелью "Булгарии", - пояснил В.Федоров.

Пассажиры самолетов боятся аварий из-за плохого технического состояния транспорта (32%) и террористических актов (20%).

Опрос проводился в августе-сентябре 2011г. среди активных пользователей транспорта в различных регионах страны. При этом пристальное внимание уделялось таким регионам, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и Калининград в связи с тем, что это места проведения крупных мероприятий. Кроме того, внимание обращалось на крупные транспортные узлы, в частности Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфу, Воронеж и Белгород. В общей сложности были опрошены 57 тыс. 600 респондентов.

Также в августе-сентябре 2011г. ВЦИОМ провел опрос среди пассажиров о том, на каком виде транспорта они с наибольшей вероятностью ожидают терактов в своем населенном пункте в ближайший год. Выяснилось, что пассажиры больше всего опасаются терактов в метро (17%) и на самолете (16%). Наиболее безопасным видом транспорта в этом отношении, по мнению пассажиров, является городской наземный транспорт, в частности трамвай (4%), троллейбус (4%), маршрутное такси (5%).