В Петербурге мошенник похитил 11,8 млн руб., представляясь сыном вице-губернатора и полковником ФСО.

В Санкт-Петербурге ранее задержанный мужчина дополнительно изобличен в том, что под видом сына вице-губернатора и полковника Федеральной службы охраны (ФСО) сумел похитить свыше 11,8 млн руб. По данным правоохранительных органов, мужчина, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в настоящее время время находится под стражей.

По версии следствия, под видом сына вице-губернатора Петербурга Валерия Тихонова злоумышленник совершил два хищения летом 2010г., под видом полковника ФСО - три хищения, начиная с весны 2010г. Кроме того, в конце 2008г. подозреваемый похитил деньги, выдав себя за сотрудника ФСО и сына руководителя администрации президента РФ Сергея Нарышкина. Также в 2008г. и 2010г. мужчине удалось присвоить деньги под предлогом покупки автомобиля и оказания помощи в приобретении земли.

Все ранее возбужденные по данным фактам уголовные дела объединены в одно производство по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Как сообщалось ранее, мужчина был задержан в середине февраля 2011г. за хищение 1,2 млн руб. под видом сына вице-губернатора В.Тихонова. Вместе с ним был задержан еще один подозреваемый, который выдавал себя за сотрудника администрации Кировского района. 16 июня 2010г. аферисты обманным путем получили деньги от потерпевшего, которому обещали содействовать в получении жилья в строящемся доме по госпрограмме.