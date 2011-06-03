С.Шматко: Экономических оснований для дальнейшего роста цен в сегменте нефтепереработки нет.

Министр энергетики РФ Сергей Шматко считает, что на сегодняшний день экономических оснований для дальнейшего роста цен в сегменте нефтепереработки нет. Такое мнение он высказал, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

По его словам, следствием проявившегося в отдельных регионах РФ дефицита автомобильного бензина стало повышение розничных цен для потребителей. Он напомнил, что Министерство энергетики приняло комплекс мер для преодоления создавшейся ситуации. Министр выразил уверенность, что эти мероприятия скажутся на ценах. "Могу твердо заверить, что сегодня экономических оснований для дальнейшего роста цен в сегменте нефтепереработки нет", - сказал он.