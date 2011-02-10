В Петербурге возбуждено дело против жителя Латвии, задержанного в Пулково при попытке ввоза 7 кг кокаина.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении жителя Латвии, задержанного в аэропорту Пулково при попытке ввоза 7 кг кокаина. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной оперативной таможни, производство начато в порядке ч.2 ст.188 УК РФ (контрабанда) и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконная перевозка наркотических средств в особо крупном размере).

Иностранец, прилетевший рейсом из Доминиканской Республики, был задержан в петербургском аэропорту в январе 2011г. В ходе проверки ручной клади пассажира были обнаружены шесть брикетов с наркотиками, упакованных в подарочные пакеты.

Как установили оперативники, задержанный был завербован неустановленными лицами на территории Латвии для доставки запрещенных веществ из Латинской Америки в Европу. По имеющейся в настоящее время информации, перекрытый контрабандный канал был создан при непосредственном участии бывших сотрудников правоохранительных органов.