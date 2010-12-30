По предварительным данным, выработка электроэнергии ЛАЭС в 2010г. увеличилась на 3,2% - до 27,35 млрд кВт/ч.

По предварительной информации, выработка электроэнергии Ленинградской АЭС в 2010г. увеличилась на 3,2% по сравнению с 2009г. - до 27 млрд 354 млн кВт/ч. Как сообщает пресс-служба станции, такие данные получены без учета двух последних дней нынешнего года. В декабре ЛАЭС выработала 2 млрд 871 млн кВт/ч электроэнергии (103,1% к плану). Отпуск электроэнергии в энергосистему в последний месяц 2010г. составил 2 млрд 657 млрд кВт/ч (104,1% от задания Федеральной службы по тарифам).

В настоящее время все четыре энергоблока Ленинградской атомной станции работают в заданном диспетчерским графиком режиме и несут номинальную нагрузку 4 тыс. 168 МВт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет.

Радиационный фон в районе расположения объектов ЛАЭС, по данным автоматизированной системы контроля, не отличается от естественного природного фона.

Ленинградская АЭС является филиалом ОАО "Концерн "Росэнергоатом", 100% акций которого принадлежит ОАО "Атомэнергопром". Станция расположена в городе Сосновый Бор в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1 тыс. МВт каждый. Объем электроэнергии, выработанной Ленинградской АЭС в 2009г., снизился на 4,4% по сравнению с 2008г. и составил 26 млрд 485 млн 500 тыс. кВт/ч.