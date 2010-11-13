Экс-командир войсковой части Северодвинского гарнизона осужден за поборы с подчиненных на сумму 220 тыс. руб.

Северодвинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего командира войсковой части 30981, дислоцированной в Архангельской области. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области со ссылкой на военное следственное управление по Северному флоту, капитан 1 ранга признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст.159 УК РФ).

В ходе предварительного следствия офицер добровольно возместил часть причиненного им ущерба на сумму 120 тыс. руб. В связи с этим военный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Также были удовлетворены иски потерпевших военнослужащих на сумму 98 тыс. руб.

Как установил суд, в конце 2009г. на лицевой счет воинской части для производства дополнительных выплат, предусмотренных приказом министра обороны РФ и осуществляемых за счет экономии бюджетных средств в результате сокращения численности личного состава, поступило порядка 2,5 млн руб. Тогда же командир части потребовал от подчиненных ему офицеров собрать деньги с военнослужащих, премированных в соответствии с изданным им приказом. Незаконные поборы осужденный объяснил общими нуждами части. Однако, получив в общей сложности 222 тыс. руб., капитан распорядился деньгами по своему усмотрению.