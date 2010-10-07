В Петербурге милиционер и сотрудник УФСБ арестованы по обвинению в вымогательстве крупной взятки.

В Санкт-Петербурге изобличена преступная группа, в которую входили сотрудник управления по налоговым преступлениям ГУВД и сотрудник регионального управления Федеральной службы безопасности (УФСБ). По данным пресс-службы УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, военным следственным управлением по Ленинградскому военному округу в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Как установлено, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации, сотрудник милиции изъял компьютеры, жесткие диски с данными, а также финансовую документацию. В дальнейшем на руководство компании вышел другой участник группы, предложив за вознаграждение поспособствовать возвращению изъятой техники и документов, а также прекращению проверки со стороны управления по налоговым преступлениям.



В результате реализации комплекса оперативных мероприятий члены группы были задержаны сотрудниками ФСБ с поличным при передаче денежных средств.