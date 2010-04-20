А.Миллер: С начала 2010г. Газпром добыл более 171 млрд куб. м газа, что превышает план на 4,5 млрд куб. м.

ОАО "Газпром" с начала 2010г. добыло более 171 млрд куб. м газа, что превышает плановые показатели на 4,5 млрд куб. м. Об этом сообщил журналистом председатель правления газового концерна Алексей Миллер. "Такой рост добычи - следствие устойчивой тенденции увеличения спроса на газ со стороны как российских, так и зарубежных потребителей", - отметил А.Миллер.

13 апреля 2010г. Газпром утвердил баланс газа на 2011-2013гг. На 2013г. плановая добыча компании определена в объеме 565,5 млрд куб. м газа, что превышает докризисный уровень 2008г. и является рекордным для концерна за последние 13 лет. Утвержденный план Газпрома по добыче газа на 2010г. составляет 519,3 млрд куб. м. При этом, как ранее сообщал А.Миллер, с учетом текущей тенденции роста спроса на газ в 2010г. можно прогнозировать добычу газа Газпромом в объеме 529 млрд куб. м.

По данным Федеральной таможенной службы, физические объемы экспорта российского природного газа в дальнее зарубежье в 2009г. снизились на 23,9% - до 120,5 млрд куб. м. Добыча Газпрома в 2009г. упала до 462,2 млрд куб. м, что на 16% ниже показателя 2008г.