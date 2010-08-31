Подросток забросал "Сапсан" камнями, проверяя его "на прочность"

В Тверской области сотрудники транспортной милиции задержали несовершеннолетнего злоумышленника, который забросал камнями высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Подросток, по его собственным словам, проверял стекла "Сапсана" на прочность.

В Тверской области сотрудники транспортной милиции задержали несовершеннолетнего злоумышленника, который забросал камнями высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Подросток, по его собственным словам, проверял стекла "Сапсана" на прочность.

Инцидент произошел на перегоне Крючково-Лихославль в Тверской области. Вандал разбил стекло в вагоне поезда. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1. ст.214 УК РФ (вандализм). Подросток полностью признал свою вину. Его родителям предстоит выплатить РЖД свыше 130 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Отметим, "Сапсан" сообщением Москва - Петербург неоднократно подвергался нападениям вандалов. Выходки хулиганов, направленные против скоростного поезда, объясняются в основном тем, что его движение мешает жителям населенных пунктов, расположенных на пути следования "Сапсана" между двумя столицами. В частности, они неоднократно жаловались на мощную воздушную волну от поезда, который движется со скоростью 250 км/ч.