Утвержден порядок видеонаблюдения на участках во время выборов президента РФ

Центризбирком утвердил порядок видеонаблюдения в помещениях для голосования на выборах президента 4 марта 2012г.

Следить за своим избирательным участком через Интернет сможет каждый россиянин. Центризбирком утвердил порядок видеонаблюдения в помещениях для голосования на выборах президента 4 марта 2012г.



Согласно принятому документу, видеокамеры будут непрерывно работать на участках с момента их открытия до подписания и выдачи копий протоколов о результатах. Доступ к видеозаписям будет неограниченным, пишет сегодня "Российская газета".



Как сообщил член ЦИК Валерий Крюков, веб-камеры могут быть установлены во всех помещениях для голосования на территории России, кроме, как он выразился, "особо этических мест": больниц, тюрем и воинских частей. Не распространяется веб-трансляция и на голосование за рубежом.



На каждом участке будут установлены две видеокамеры. Первая охватывает все помещения в целом, места выдачи бюллетеней и следит за работой со списками избирателей. Вторая контролирует ящики для голосования, места погашения неиспользованных и подсчета использованных бюллетеней. Что касается мест, предназначенных для заполнения бюллетеней, их снимать строго запрещается, дабы соблюсти тайну волеизъявления.



Видеотрансляция осуществляться будет на специальной странице в Интернете, перейти на которую можно будет по ссылке на сайте избиркома субъекта России. Трансляция начнется с момента начала работы участковой комиссии в день голосования и закончится в 20:00 по местному времени, а затем возобновится с 21:00 по мск.



Видеозаписи с участков будут, как и избирательные бюллетени, храниться один год, причем доступ к ним, в отличие от бюллетеней, станет неограниченным и открытым. По словам В.Крюкова, объем видеоинформации с каждого участка будет составлять около 25 гигабайт.



Напомним, использовать веб-трансляции с избирательных участков россиянам предложил премьер-министр Владимир Путин в ходе последней прямой линии со страной. Глава правительства высказался в том духе, что это поможет бороться с различными фальсификациями на выборах. Центризбиркому потребовалось немного времени, чтобы подготовить и утвердить этот документ.