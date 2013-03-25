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Крупнейшую партию гашиша и кокаина в Казань привезли из Петербурга
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Крупнейшую партию гашиша и кокаина в Казань привезли из Петербурга
Санкт-Петербург и область, 25 мар 2013, 01:00
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Крупнейшую партию гашиша и кокаина в Казань привезли из Петербурга
В Татарстане изъята крупнейшая партия гашиша и кокаина за всю историю территориального Управления ФСКН – свыше 35 кг. Как сообщает пресс-служба регионального наркоконтроля, наркотики были привезены из Петербурга.
Фото: ufskn.tatarstan.ru

В Татарстане изъята крупнейшая партия гашиша и кокаина за всю историю территориального Управления ФСКН – свыше 35 кг. Как сообщает пресс-служба регионального наркоконтроля, наркотики были привезены из Петербурга.

За доставку наркотиков отвечал безработный житель Петербурга. На специально оборудованном автомобиле он привез в Татарстан свыше 28 кг гашиша и 200 г кокаина. В Казани его встречал покупатель – ранее судимый житель Нижнекамска, официально значащийся директором частной коммерческой фирмы. Именно он готовился распространить прибывшие наркотики на территории республики. Оба мужчины задержаны сотрудниками ФСКН.

На наркорынок региона должно было попасть 57 тыс. разовых доз гашиша и 1,5 тыс. доз кокаина. Этого вполне могло бы хватить, чтобы погрузить в состояние наркотического опьянения одновременно всех жителей небольшого города, уверены в УФСКН.

Среди задержанных оказался также непосредственный организатор наркобизнеса, безработный из Нижнекамска, ныне проживающий в Ленинградской области. Мужчина наладил канал оптовых поставок наркотиков не только в Казань, но и в Москву. В рамках раскручивания дела в гараже на окраине столицы оперативники изъяли 7 кг гашиша, что составляет более 14 тыс. разовых доз.

Все подозреваемые находятся под стражей. Лидеру банды грозит пожизненное заключение, его подельникам – до 20 лет лишения свободы.

В начале года канал поставки наркотиков (в основном, амфетамина) из Санкт-Петербурга перекрыли нижегородские полицейские. Сотрудники полиции установили, что в схеме поставки и распространения наркотических средств было задействовано 7 человек. Все они были задержаны.

Незадолго до этого, в ноябре, наркополицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Петербурга в Волгоград. По этому дилерскому пути с севера на юг России поставлялись партии кокаина и гашиша.

Теги: Казань , Татарстан , ФСКН , наркотики
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