Суд признал закрытие "Вотервиля" законным

Городской суд Санкт-Петербурга не удовлетворил кассационную жалобу аквапарка "Вотервиль" на решение о временном закрытии. Как сообщил РБК адвокат Артем Баконин, защищающий интересы пострадавших в результате мартовского происшествия в аквапарке , вынесенное ранее Василеостровским судом города решение о приостановке деятельности "Вотервиля" оставлено без изменений.

Городской суд Санкт-Петербурга не удовлетворил кассационную жалобу аквапарка "Вотервиль" на решение о временном закрытии. Как сообщил РБК адвокат Артем Баконин, защищающий интересы пострадавших в результате мартовского происшествия в аквапарке, вынесенное ранее Василеостровским судом города решение о приостановке деятельности "Вотервиля" оставлено без изменений.

Напомним, вечером 26 марта посетители аквапарка, расположенного на улице Кораблестроителей, стали жаловаться на сильное раздражение слизистых оболочек. Как показала экспертиза Роспотребнадзора, вода в бассейнах была чрезмерно хлорирована, к тому же аквапарк в этот день работал с явным перегрузом.

Всего в "скорую помощь", поликлиники, больницы и травматологические пункты Петербурга обратились 229 человек, в том числе 182 ребенка. У всех посетителей "Вотервиля" наблюдались раздражение слизистых оболочек парами хлора, отечность слизистых, кашель и аллергические реакции. В стационары и глазной травмпункт были доставлены 49 пострадавших, из которых 34 – дети.

По факту инцидента были возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые отравления" (ст.236 УК РФ) и "проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности" (ст.238 УК РФ). Аквапарк закрыли на месяц до устранения нарушений, а на его владельца наложили штраф в размере 37 тыс. руб.

Стоит отметить, что месяц, отводившийся судом на устранение нарушений в аквапарке, истек, однако "Вотервиль" до сих пор не работает и дата его открытия в настоящий момент неизвестна. Предполагалось, что комиссия Роспотребнадзора повторно исследует воду в развлекательном центре и даст разрешение на открытие аквапарка 30 апреля, после чего "Вотервиль" должен был возобновить работу.