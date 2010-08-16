В.Володин: Уровень поддержки Г.Бооса недостаточно высок

"Единая Россия" разместила на своем официальном сайте сообщение, в котором объясняет причины, по которым член высшего совета партии, губернатор Калининградской области Георгий Боос не был внесен в представленный единороссами президенту список кандидатов на пост главы области.

"Единая Россия" разместила на своем официальном сайте сообщение, в котором объясняет причины, по которым член высшего совета партии, губернатор Калининградской области Георгий Боос не был внесен в представленный единороссами президенту список кандидатов на пост главы области.

В сообщении приводится комментарий секретаря президиума генерального совета "Единой России", вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. "К сожалению, уровень поддержки нашего друга и коллеги Георгия Бооса был хоть и весьма весом, но все же недостаточен для продолжения работы. Он, может быть, был допустим для другой территории, но Калининградская область - особый случай", - объясняет он.

В.Володин говорит, что решение о невключении Г.Бооса в список партия приняла после консультации с президентом России Дмитрием Медведевым через его администрацию. Президент не раз указывал, что уровень общественной поддержки является одним из главных критериев оценки работы губернаторов.

В то же время он отмечает, что партия будет просить, чтобы деловые качества и таланты Георгия Бооса были востребованы в другой сфере деятельности.

Напомним, ранее председатель Государственной думы РФ и глава высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов заявил, что партия внесет на рассмотрение президенту три кандидатуры на пост губернатора Калининградской области. В список попали депутат Госдумы Юрий Савенко, главы Гусевского муниципального района области Николай Цуканов и глава городского округа "Город Калининград" Александр Ярошук.

Б.Грызлов пояснил, что отсутствие в списке Г.Бооса связано с тем, что на протяжении последних дней были проведены широкие консультации, по итогам которых принято решение, что целесообразно использовать кандидатуру Г.Бооса на одной из руководящих должностей федерального уровня. "Это решение принято и с учетом мнения Георгия Бооса", - отметил он.

Ряд деятелей оппозиции уверены, что с уходом Г.Бооса с поста губернатора Калининградской области ничего не изменится. "Что касается губернатора, на самом деле, у людей забрали самое главное - возможность выбирать. Здесь неважно, кого назначит нам партия большинства. Мы хотим, чтобы нам не назначали губернаторов, чтобы у нас была возможность выбирать. Вот и все", - заявил в интервью "Русской службе новостей" лидер регионального движения "Солидарность" Константин Дорошок.

К.Дорошок напомнил и о плюсах действующей администрации области. "Как и все оппозиционные политические партии, наша организация входила в консультативный совет при губернаторе, соответственно, были созданы какие-то рабочие группы, которые отчасти помогали решать какие-то вопросы и доносить их напрямую правительству, областной думе и так далее. Я бы хотел, чтобы эта структура, созданная Боосом, продолжила работать", - заявил оппозиционер.