Первый зампред КЭРППиТ Петербурга покидает свой пост

Первый заместитель председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Санкт-Петербурга Сергей Фивейский покидает свой пост и в скором времени перейдет в администрацию губернатора города.

Первый заместитель председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Санкт-Петербурга Сергей Фивейский покидает свой пост и в скором времени перейдет в администрацию губернатора города.

Как сообщил РБК С.Фивейский, его новая должность и сфера деятельности будут определены в ближайшее время.

С. Фивейский родился в 1971 году в Ленинграде, закончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (ФИНЭК), 15 лет работал в бизнесе, 3,5 года – на госслужбе. Доктор экономических наук, европейский MBA (Диплом Dual Degree Executive MBA-2010 Высшей школы менеджмента СПбГУ и HEC Paris).

Отметим, в период работы в КЭРППиТе им была разработана Комплексная программа мероприятий по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы, действие которой курировал в дальнейшем. Под его руководством была разработана и утверждена в Правилах землепользования и застройки "Отраслевая (кластерная) схема специализации промышленных территорий". Дал старт Петербургскому международному инновационному форуму. В комитете сопровождал реализацию ряда крупных промышленных инвестиционных проектов.

Напомним, за минувший месяц в администрации Петербурга свои посты сменили сразу несколько чиновников. В частности, на вакантную должность главы администрации Кировского района был назначен Алексей Кондрашов, ранее работавший первым заместителем главы администрации Невского района. Главой Колпинского района стал заместитель председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) правительства Петербурга Дмитрий Кобицкий. Прежний глава районной администрации Дмитрий Румянцев занял пост заместителя председателя комитета финансов петербургского правительства.

Кроме того, ранее вице-губернатором - руководителем администрации губернатора Петербурга был назначен Михаил Осеевский, отвечающий в Смольном за финансовый блок. Прежнего главу губернаторской администрации Александра Вахмистрова, который уходит в отставку с сохранением статуса советника главы города, градоначальница поблагодарила за многолетнюю добросовестную работу и наградила знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Вице-губернатором, ответственным за управление городским имуществом, был назначен Игорь Метельский. Освободившуюся должность председателя комитета по управлению городским имуществом занял заместитель главы ведомства Дмитрий Куракин.

Реформированию так же подвергся и комитет по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ).