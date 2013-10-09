Шумовые полосы не дают спать петербуржцам

Депутаты городского парламента обратились к губернатору Петербурга с просьбой изучить проблему негативного воздействия шумовых полос на качество жизни петербуржцев и решить вопрос об их демонтаже по ряду наиболее проблемных адресов. Соответствующий запрос был одобрен депутатами городского парламента на сегодняшнем заседании.

Фото: gov.spb.ru

Депутаты городского парламента обратились к губернатору Петербурга с просьбой изучить проблему негативного воздействия шумовых полос на качество жизни петербуржцев и решить вопрос об их демонтаже по ряду наиболее проблемных адресов. Соответствующий запрос был одобрен депутатами городского парламента на сегодняшнем заседании.

Инициатором запроса выступил депутат Елена Киселева. В своем запросе парламентарий отмечает, что нельзя не учитывать пользу, которую приносят шумовые полосы: согласно статистике ГИБДД они в разы уменьшили количество ДТП на пешеходных переходах. «Но и продолжение причинения существенного вреда нормальной жизни и имуществу жителей близлежащих домов мы не можем допустить», - говорит депутат.

В рамках изучения вопроса был проведен опрос петербуржцев, в котором приняло участие свыше 2,5 тыс. человек, также опрошены эксперты и представители профильных ведомств По словам Е.Киселевой, петербуржцы, особенно жители Колпино, продолжают жаловаться и негодовать по поводу установки шумовых полос. Основные результаты нововведение - шум, вибрации, трещины на стенах, отваливающаяся настенная плитка.

«Количество и регулярность жалоб жителей на шумовые полосы растет с каждым днем. Я прекрасно понимаю их угнетенное состояние, вызванное круглосуточным шумом и вибрациями в квартирах, страхом перед разрушением домов, недосыпанием, проблемами с маленькими детьми. Я считаю факт установки шумовых полос в непосредственной близости жилых домов односторонним, а никак не комплексным взвешенным решением. Особенно это касается микрорайонов, где по дорогам разрешено движение грузовых транспортных средств», - отмечает Е.Киселева.

В своем запросе депутаты просят губернатора проанализировать схему размещения шумовых полос в Петербурге и комплексно изучить проблему их негативного воздействия на качество жизни людей.

Градоначальнику рекомендуют обратиться к региональному российскому и международному опыту по использованию альтернативных мер по уменьшению количеств и последствий ДТП. Также Г.Полтавченко просят рассмотреть возможность демонтажа шумовых полос и установки светофоров по нескольким конкретным адресам в Колпино.