На экс-главу Мальдив М.Нашида наложили арест сразу после его отставки

Уголовный суд Мальдив выдал ордер на арест свергнутого главы республики Мохаммеда Нашида.

Уголовный суд Мальдив выдал ордер на арест свергнутого главы республики Мохаммеда Нашида. Об этом сообщил представитель возглавляемой экс-президентом Демократической партии Мальдив Адам Маник, передает Reuters.



Согласно полученной информации, суд также санкционировал арест бывшего министра обороны страны Талхата Ибрагима Калейфаану. Причины принятия данных мер пока не установлены.



Напомним, М.Нашид покинул свой пост после нескольких недель гражданского протеста, вызванных скандалом по делу о коррупции в полицейских и военных кругах. Его место занял глава оппозиции Мохаммед Уахид Хасан.



Партия экс-главы государства обвинила оппозицию в проведении государственного переворота. По их словам, М.Нашид был поставлен перед ультиматумом: мирный уход либо же военные действия, во время которых могли погибнуть сотни людей.