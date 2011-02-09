Из Египта не успели эвакуировать всех петербуржцев

В среду, 9 февраля, петербургский аэропорт Пулково примет два последних регулярных рейса из Египта. Напомним, авиаторы приняли решение прекратить регулярные полеты в страну, где продолжаются массовые беспорядки. С 10 февраля эвакуация с египетских курортов туристов из Санкт-Петербурга завершится.

В среду, 9 февраля, петербургский аэропорт Пулково примет два последних регулярных рейса из Египта. Напомним, авиаторы приняли решение прекратить регулярные полеты в страну, где продолжаются массовые беспорядки. С 10 февраля эвакуация с египетских курортов туристов из Санкт-Петербурга завершится.

Самолеты, на борту которых сегодня доставят петербуржцев, прибудут из популярных курортных городов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Первый должен приземлиться около половины пятого вечера, воторой - в начале восьмого. В Петербург этими рейсами вернутся порядка шестисот отпускников.

Как передают петербургские "Вести", тех, кто решил остаться в Египте, несмотря на народные волнения, будут возвращаться домой "на перекладных". Авиасообщение с этой страной из-за нестабильной политической ситуации прервано на неопределенный срок.

Согласно информации Федерального агентства по туризму на 17:00 мск 8 февраля 2011 года, в Египте оставались в общей сложности порядка двух тысяч российских туристов. Днем ранее число упрямых россиян в небезопасном месте было вдвое больше.

Напомним, что в Египте с 25 января продолжаются беспорядки, которые в последнее время перерастают в вооруженные столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Хосни Мубарака. Министерство иностранных дел РФ порекомендовало находящимся в Египте гражданам России возвращаться на родину.

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