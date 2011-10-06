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Глава ВТБ А.Костин оценил риск повторения кризиса 2008г.
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Глава ВТБ А.Костин оценил риск повторения кризиса 2008г.
Санкт-Петербург и область, 06 окт 2011, 13:34
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Глава ВТБ А.Костин оценил риск повторения кризиса 2008г.
В экономике сложилась непростая ситуация, но повода для паники нет, заявил журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин.

В экономике сложилась непростая ситуация, но повода для паники нет, заявил журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин. "Ситуация непростая, но мы такой глубины кризиса не ожидаем, как в 2008г.", - сказал он, попутно посоветовав хранить сбережения не в фондовом рынке, а на банковских депозитных счетах.

Говоря о сложившейся в мировой экономике сложной ситуации, глава ВТБ отметил, что Европе не хватает политической воли для принятия решения по Греции. "Однако рано или поздно этот вопрос придется решать, после чего ситуация стабилизируется, но, возможно, не на таком хорошем уровне", - заявил он. При этом А.Костин отметил, что по многим макроэкономическим показателям Россия выглядит "очень неплохо".

Ранее со схожим заявлением выступил глава "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимир Лисин. По его мнению, надвигающийся кризис будет мягче, чем трехлетней давности. На вопрос о том, скажутся ли проблемы мировой экономики на России, он ответил утвердительно. "Уже деньги в принципе в страну не идут - из страны идут. Привлечение капитала невозможно так просто", - сказал В.Лисин.

По его мнению, на сегодняшний день трудно найти беспроигрышный вариант для инвестирования средств. "Сейчас все будут падать, насколько долго и как долго будут выходить - это риторический вопрос. Не думаю, что сейчас есть золотая фишка, в которую надо вбрасывать", - подчеркнул бизнесмен.

В последние месяцы мировая экономика, по общему мнению экспертов, вступила в неустойчивую фазу: власти США продолжают безуспешно бороться с высокой безработицей и чрезмерным уровнем госдолга, над странами еврозоны маячит перспектива дефолта Греции, который может вызвать многомиллиардные потери местных банков и спровоцировать опасный "эффект домино". Кроме того, в Китае, который в кризис взял на себя роль локомотива глобальной экономики, в последнее время наблюдается замедление производственной активности.

В сентябре Международный валютный фонд, принимая во внимание последние финансовые потрясения, понизил прогноз по росту мировой экономики в 2011г. и 2012г. до 4% - с 4,3% и 4,5% соответственно. МВФ предупредил, что Европа и США могут погрузиться в новую рецессию в 2012г., если оставят без решения насущные экономические проблемы. "Мировая экономика вступила в новую опасную фазу. Общемировая деловая активность ослабла и становится все более неустойчивой, уровень доверия на рынках резко упал в последнее время, и понижательные риски усиливаются", - говорилось в сентябрьском докладе МВФ по мировым экономическим перспективам.

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