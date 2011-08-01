Россия и Япония обсудят визовое упрощение

Президиум правительства РФ 2 августа 2011г. рассмотрит соглашение между правительствами РФ и Японии об упрощении процедуры выдачи виз гражданам двух стран.

Президиум правительства РФ 2 августа 2011г. рассмотрит соглашение между правительствами РФ и Японии об упрощении процедуры выдачи виз гражданам двух стран. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.



Соглашение разработано в рамках реализации меморандума, подписанного в Токио 21 ноября 2005г., и предусматривает упрощение процедуры выдачи однократных виз на срок до трех месяцев для предпринимателей, участников образовательной, научной и культурной деятельности, сотрудников СМИ и иных категорий граждан.



В соответствии с соглашением, указанные лица могут также получать многократные визы сроком действия до трех лет, разрешающие пребывание до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.



Документ оговаривает возможность оформления многократных виз сроком действия до трех лет, дающих право на непрерывное пребывание в течение всего срока их действия, для сотрудников представительств юридических лиц и средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность в принимающем государстве, а также для их супругов и несовершеннолетних детей.



Соглашение систематизирует размеры сборов за оформление виз, четко регламентирует сроки рассмотрения визовых запросов.



В соответствии с п.1 ст.15 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" соглашение подлежит ратификации.