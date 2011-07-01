Регионы РФ с 2012г. лишаются бюджетных кредитов

Минфин РФ с 2012г. прекращает выдачу бюджетных кредитов регионам, сообщил 1 июля 2011г. журналистам в Улан-Удэ глава ведомства Алексей Кудрин.

Минфин РФ с 2012г. прекращает выдачу бюджетных кредитов регионам, сообщил 1 июля 2011г. журналистам в Улан-Удэ глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, бюджетные кредиты будут выдаваться только на ликвидацию последствий ЧС.



"В 2012г. мы оставим бюджетные кредиты только на чрезвычайные ситуации, которые связаны с засухами, лесными пожарами, наводнениями. В следующем году бюджетные кредиты на другие цели выдаваться не будут", - заявил он, добавив, что выданные ранее кредиты "никто не отменяет".



При этом А.Кудрин отметил, что бюджетные кредиты предоставлялись регионам в основном в связи с кризисом, когда доходы субъектов РФ резко сократились. "Эти кредиты выполнили свою роль", - отметил министр, добавив, что благодаря им расходы регионов в кризисном 2009г. не были снижены и позволили обеспечить выполнение социальных задач.



По словам министра, на текущий момент у регионов накопилось более 200 млрд руб. бюджетных кредитов на сбалансированность бюджетов на трехлетний период, а также 100 млрд руб. дорожных кредитов сроком на 5 лет. "Эти кредиты будут постепенно возвращаться", - сказал вице-премьер. Он отметил, что доходы субъектов РФ восстановились и в номинальном выражении стали превышать докризисный уровень.



"Мы считаем, что регионам пора снова выходить на рыночные заимствования", - сказал А.Кудрин. Министр рассчитывает, что иностранные инвесторы также будут заинтересованы в инвестициях в субфедеральные облигации российских регионов на внутреннем рынке заимствований РФ. "У нас три десятка регионов - очень надежные заемщики. Субфедеральные заимствования получают новую жизнь, в том числе в международном измерении", - сказал он.



А.Кудрин отметил, что в настоящее время ставка по облигациям в российских регионах сроком на 3-5 лет составляет около 7%. "Это вполне нормальные ставки. В ближайшие годы, когда по инфляции мы выйдем на 5% в годовом выражении, ставки будут около 5%, потому что государственные заимствования характеризуются низкой доходностью, но высокой надежностью", - сказал вице-премьер.