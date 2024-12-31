Дворцовую площадь в Петербурге оцепили из-за подозрительного предмета
В Санкт-Петербурге оцепили часть Дворцовой площади из-за найденного там подозрительного предмета, пишут «Фонтанка» и 78.ru.
«По предварительной информации, основанием стал обнаруженный подозрительный бесхозный пакет», — сообщает «Фонтанка».
Менее чем через полчаса после публикации об оцеплении издание написало, что ограничения сняли, а пакет убрали.
В ночь на 31 декабря с Санкт-Петербурге из-за сильного ветра ограничили «близкий доступ» к новогодней ели на Дворцовой площади. Вице-губернатор города Борис Пиотровский говорил, что от сильных порывов дерево раскачивалось, специалисты укрепили основу конструкции и присоединили к ели дополнительные тросы, которые фиксируют ствол с двух сторон, предотвращая его наклон.
«Фонтанка» писала, что площадь была пустой в течение 31 декабря, людей туда стали пускать вечером.
Издание и телеканал также сообщили, что в канун Нового года в центре Петербурга провели рейд против мигрантов. У них проверяли документы. Часть иностранцев задержали.
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