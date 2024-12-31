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В центре Петербурга провели рейд против сотен мигрантов

У иностранцев проверяли документы, некоторых задерживали. В прошлом году в новогоднюю ночь в Петербурге тоже прошел миграционный рейд
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Санкт-Петербурге в центре города полиция провела миграционный рейд, сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

«Фонтанка» пишет, что у иностранцев проверяли документы полицейские и сотрудники ОМОН, часть из мигрантов задержали. Издание также опубликовало кадры с отъезжающим автобусом с задержанными. По данным 78.ru, в отделы доставят около тысячи человек.

РБК обратился за комментарием в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В прошлом году в Петербурге в новогоднюю ночь также проводился рейд против мигрантов. Тогда «Фонтанка» писала, что задержаны были около 3 тыс. мигрантов. Более 600 человек из числа задержанных, по данным издания, находились в стране с нарушением миграционного законодательства, на них составили административные протоколы. Свыше 100 человек могли быть выдворены, отмечала «Фонтанка».

В 2024-м в России была ужесточена миграционная политика. В частности, была скорректирована система тестирования иностранцев для получения патентов и разрешения на работу: из нее исключили коммерческие структуры, теперь экзамены у мигрантов принимают только 92 российских госучреждения. Иностранцы на тестировании должны продемонстрировать знания русского языка, истории России и основ законодательства страны.

Кроме того, был принят закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Перед зачислением будет проводиться бесплатное тестирование.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что мигранты для России — это «потребность» на фоне напряженной демографической ситуации, мигранты нужны для динамичного развития страны, поэтому Россия приветствует их приезд.

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