Момент попадания птицы в двигатель самолета в Южной Корее попал на видео

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Попадание птицы в двигатель потерпевшего крушение в международном аэропорту Муан в Южной Корее самолета авиакомпании Jeju Air попало на видео. Ролик опубликовал телеканал YTN.

На кадрах заметно, как птица залетает в турбину, через пару секунд из нее выстреливает пламя.

По информации News1, один из пассажиров самолета написал родственнику перед крушение о том, что в двигатель попала птица. По словам мужчины, по этой причине воздушное судно не могло сесть. После этого пассажир перестал отвечать на сообщения.

Лайнер Boeing 737-800 7C2216 выполнял рейс Бангкок — Муан. Он попытался приземлиться в аэропорту назначения, затем врезался в бетонное заграждение и взорвался. Самолет почти полностью сгорел, пожар уже потушили. В результате погибли 179 человек. Выжили два человека из числа членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда.

Крушение стало самой крупной авиакатастрофой в стране. Некоторые эксперты заявили агентству «Ренхап», что причиной крушения самолета могла стать неисправность, которая возникла из-за столкновения со стаей птиц.