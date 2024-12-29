Момент крушения лайнера в Южной Корее. Видео

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Самолет авиакомпании Jeju Air, летевший из Бангкока, потерпел крушение в аэропорту Муан в Южной Корее (около 300 км от столицы Сеула). По предварительным данным, из 181 человека на борту, включая шестерых членов экипажа, выжили только две спасенные сразу после катастрофы женщины. Подтвержденное число погибших на момент публикации — 85 человек.

Предварительной причиной произошедшего назвали столкновение с птицей, после чего у самолета отказали шасси. Судя по кадрам крушения, лайнер попытался приземлиться на фюзеляж, проскользил по полосе и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался и загорелся.