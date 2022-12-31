«Известия» сообщили о попытке поджога новогодней елки на Красной площади

По данным издания, мужчина облил новогоднее дерево бензином и попытался поджечь его, но злоумышленника задержали

Фото: Sergei Ilnitsky / EPA / ТАСС

На Красной площади мужчина попытался поджечь елку, сообщают «Известия» со ссылкой на свидетеля инцидента.

По данным издания, мужчина, которого зовут Дмитрий М., подошел к дереву с канистрой с бензином и попытался поджечь его, но злоумышленника сразу заметили и задержали. Место происшествия оцепили.

По данным «Яндекс.Карт», новогодняя елка на Красной площади установлена рядом с ГУМом, еще одна стоит на Манежной площади, а еще одна — в Кремле.

На Соборной площади Кремля поставили живую ель. Дерево 12 декабря срубили в Волоколамске. Главной елке страны было 95 лет, ее высота составляет 27 м, диаметр ствола — 56 см, размах веток — 10 м. Ее доставили в Кремль 14 декабря.

23 декабря новогодняя ель загорелась на юге Москвы, на улице Бехтерева, сообщал телеканал «Москва 24» в телеграм-канале. По его данным, возгорание произошло из-за замыкания гирлянды на дереве.