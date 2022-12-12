В Подмосковье спилили главную ель России

Новогоднюю ель для Соборной площади Кремля спилили в Волоколамске Московской области

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Волоколамске (Московская область) спилили елку, которая будет украшать Соборную площадь Кремля, сообщает ТАСС.

Главной елке страны 95 лет, ее высота составляет 27 м, диаметр ствола — 56 см, размах веток — 10 м. Дерево будет доставлено в Московский Кремль 14 декабря.

Волоколамскую елку, которая подошла под критерии «кремлевской елки», нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Позже именно это дерево было выбрано главной елкой страны из 62 «кандидатур» специальной комиссией.

Как утверждает директор Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Сергей Шиман, отбор ели начался еще в апреле.

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В прошлом году для Соборной площади Кремля спилили 90-летнее дерево в деревне Новопареево подмосковного Щелкова. Высота ели составляла 28 м, а диаметр ствола — 56 см.