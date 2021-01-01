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В «Домодедово» временно ограничили полеты из-за наледи на полосе

На поверхности ВПП аэропорта образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для безопасности полетов в сложных метеоусловиях специалистам потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Столичный аэропорт «Домодедово» в четверг, 31 декабря, временно ограничил полеты из-за последствий ледяного дождя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

Полеты были ограничены в период с 06:35 до 07:45 мск. На поверхности взлетно-посадочный полосы (ВПП) образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях специалистам пришлось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами. Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из «Домодедово».

Как пояснили в пресс-службе, актуальная информация о прилете и вылете рейсов отображается в онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.

Для того, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях, службы аэропорта работают в усиленном режиме. Кроме того, для устранения последствий погодных условий, а также обеспечения безопасности и регулярности вылетов был создан оперативный штаб.

«Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения», — добавили в пресс-службе «Домодедово».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания» на 13:15, задержки авиарейсов наблюдаются в трех столичных аэропортах. Так, в «Домодедово» задержано 89 рейсов, еще 3 отменено. Во «Внуково» задержано 13 рейсов и два отменено. В аэропорту «Шереметьево» задержано 6 рейсов и отменено 48.

Ранее опрошенные РБК синоптики рассказали, что в новогоднюю ночь столичный регион ждет теплая погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в столице температура воздуха будет около нуля градусов, в области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Местами в регионе выпадет мокрый снег.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 1 января температура немного понизится и будет «слабо отрицательная», в первые дни каникул также возможен небольшой снегопад.

Авторы
Роман Кирьянов, Ксения Аскерова
аэропорт Домодедово ВПП авиарейсы непогода ледяной дождь новости
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