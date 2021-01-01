В России выявили 27,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Общее число подтвержденных случаев инфицирования превысило 3,1 млн, из них более 2,5 млн человек выздоровели

Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 27 747 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число зараженных с начала пандемии выросло до 3 159 297. Из них выздоровели более 2,5 млн пациентов.

Новые случаи инфицирования выявили во всех 85 регионах, большинство из них — в Москве. За сутки в столице зарегистрировано 6566 заболевших, общее число подтвержденных случаев заражения за все время составило 809,7 тыс. Из них более 627 тыс. выздоровели.

Также больше всего случаев инфицирования за сутки выявлено в Санкт-Петербурге (плюс 3758) и Московской области (плюс 1487). В Нижегородской и Свердловской областях, замыкающих пятерку лидирующих по числу заболевших COVID-19 регионов, за этот период подтвердили 501 и 394 новых случая.