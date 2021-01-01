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В России выявили 27,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Общее число подтвержденных случаев инфицирования превысило 3,1 млн, из них более 2,5 млн человек выздоровели
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 27 747 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число зараженных с начала пандемии выросло до 3 159 297. Из них выздоровели более 2,5 млн пациентов.

Новые случаи инфицирования выявили во всех 85 регионах, большинство из них — в Москве. За сутки в столице зарегистрировано 6566 заболевших, общее число подтвержденных случаев заражения за все время составило 809,7 тыс. Из них более 627 тыс. выздоровели.

Также больше всего случаев инфицирования за сутки выявлено в Санкт-Петербурге (плюс 3758) и Московской области (плюс 1487). В Нижегородской и Свердловской областях, замыкающих пятерку лидирующих по числу заболевших COVID-19 регионов, за этот период подтвердили 501 и 394 новых случая.

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Фото:fmba.gov.ru

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в России умерли 593 человека с COVID-19, общее число летальных исходов составило 57 019. Штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, его подсчеты расходятся со статистикой Росстата. По информации последнего, за апрель—ноябрь в стране скончались 116 тыс. зараженных COVID-19.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в стране пока не однозначно стабильная, ее дальнейшее развитие будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.

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