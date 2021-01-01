Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в России пока неоднозначно стабильная, далнейшее развитие пандемии будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1».

«Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора рекомендовала не устраивать большие застолья, а также провести новогодние праздники на свежем воздухе, в том числе заняться спортом.

Также Попова дала совет не употреблять спиртных напитков даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от COVID-19. «Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя», — заявила Попова.