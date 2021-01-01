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Пандемия коронавируса ,  
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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в России пока неоднозначно стабильная, далнейшее развитие пандемии будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1».

«Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы», — сказала Попова.

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Глава Роспотребнадзора рекомендовала не устраивать большие застолья, а также провести новогодние праздники на свежем воздухе, в том числе заняться спортом.

Также Попова дала совет не употреблять спиртных напитков даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от COVID-19. «Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя», — заявила Попова.

За прошедшие сутки в России COVID-19 заразились 27 002 человека, следует изданных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. С 12 ноября в стране ежедневно выявляют более 20 тыс. больных с коронавирусом. Максимальный суточный прирост заболевших был установлен 24 декабря. Тогда COVID-19 выявили у 29 935 человек. За весь период пандемии в России заболели 3 млн 131 тыс. 550 человек. Скончались от заболевания — 56 426 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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