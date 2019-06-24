МВД установило личность напавшего на пост ДПС в Грозном

Вооруженный ножом мужчина, напавший на пост ДПС в центре Грозного, оказался жителем Чечни 1997 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

В полиции также сообщили, что полицейского, который получил ранения, госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Нападение произошло вечером 23 июня на улице Асланбека Шерипова. Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Hyundai и потребовал от водителя предъявить документы. Тот отказался выполнить требование и ранил ножом полицейского и сотрудника Росгвардии. Нападавшего убили ответным огнем, пострадавших отправили в больницу.

В пресс-службе Росгвардии по СКФО ранее сообщили ТАСС, что сотрудник ведомства возвращался после несения службы, когда увидел, что мужчина напал на полицейского. «Сотрудник Росгвардии <…> поразил из огнестрельного оружия злоумышленника и был ранен нападавшим», — рассказали там. В ведомстве отметили, что пострадавший находится в стабильном состоянии.