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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
В результате происшествия, по информации СМИ, пострадали двое полицейских, сам нападавший был убит
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина. Об этом со ссылкой на информированный источник в Северо-Кавказском федеральном округе сообщает «Интерфакс». Эту информацию без указания источников информации подтверждает РЕН ТВ.

Инцидент, по данным собеседника агентства, произошел на ул. Асланбека Шерипова. «Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Водитель машины внезапно нанес удар ножом сотруднику полиции», — сказал источник. В результате происшествия, по информации другого собеседника «Интерфакса», пострадали двое полицейских, сам нападавший был убит — после атаки сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие.

Видео с места случившегося публикует на своем Telegram-канале Mash. На записи видно, как несколько полицейских в форме бегут за кем-то с оружием. За ними в этом же направлении бегом движутся еще несколько мужчин в гражданском. Слышатся звуки выстрелов. Стрельба, по информации Mash, произошла прямо у резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

Видео: Mash

Об инциденте там также пишет Baza. Нападавших, по ее информации, было двое. По данным портала, они были вооружены ножами и двуствольным ружьем. Перед тем как огонь по ним открыли полицейские, мужчины успели дважды ударить сотрудника полиции ножом и выстрелить в него из ружья.

РЕН ТВ указывает, что, по его данным, нападавший мужчина передвигался на каршеринговом автомобиле.

Остальных деталей об инциденте СМИ не приводят. Официального подтверждения информации о случившемся пока нет.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Рамзан Кадыров, Нападение на полицейского, ДПС, Грозный
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