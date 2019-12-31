Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Компенсации за утрату жилья смогут получить добросовестные покупатели квартир и домов, пострадавшие от действий мошенников, и в случаях отчуждения имущества в пользу государства

С 1 января в России вступает в силу закон, защищающий права добросовестных владельцев жилья, которые лишились его в результате действий мошенников. О том, какая категория граждан подпадает под это определение, говорится в пояснении Федеральной кадастровой палаты (есть в распоряжении РБК).

Согласно внесенным в Гражданским кодекс поправкам, добросовестным покупателем жилья будет считаться тот, кто при заключении сделки опирался на данные ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). «Приобретатель считается добросовестным до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение имущества у продавца недвижимости», — отмечает Кадастровая палата.

Принятый закон предусматривает компенсации со стороны государства, если у добросовестного покупателя отняли жилье мошенники. Речь идет о случаях, когда купивший квартиру или дом человек получает документ об истребовании имущества из незаконного владения, поскольку у объекта недвижимости уже есть законный собственник, который не знал о сделке.

В этих ситуациях можно претендовать на денежные выплаты, если с лица, ответственного за причинение ущерба, по решению суда взыскали убытки в пользу добросовестного покупателя лишь частично либо если этого не произошло в течение полугода с момента предъявления исполнительного документа.