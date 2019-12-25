Расходы на достройку жилья для обманутых дольщиков оценили в ₽500 млрд

Общее число обманутых дольщиков защищающий их интересы фонд оценивает в 200 тыс. человек. Полностью решить их проблему планируется к 2023 году

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

На строительство жилья для всех обманутых участников проектов по долевому строительству домов (дольщиков) потребуется дополнительно выделить около 500 млрд руб. Об этом заявил газете «Ведомости» гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун.

«Это позволит выполнить поручение президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева и решить накопленную проблему обманутых дольщиков к 2023 году», — пояснил Говорун.

Накануне глава Фонда защиты дольщиков провел встречу с Медведевым, в ходе которой сообщил, что в настоящее время в распоряжении фонда имеется 65 млрд руб. За счет этих средств в 2020 году планируется «восстановить права» около 40 тыс. обманутых дольщиков, тогда как по итогам 2019 года свое жилье должны получить лишь около 16 тыс.

«С учетом набранных темпов и первых компетенций, которые мы получили, при Вашей поддержке, взаимодействии с руководителями субъектов всю накопленную проблему мы сумеем решить в течение ближайших трех лет. То есть до 2023 года проблема, которая есть на сегодняшний день, будет решена», — сказал в ходе встречи с премьер-министром Говорун.