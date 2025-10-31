Дуров оценил симулятор побега из французской тюрьмы

Video

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал трейлер мини-игры Total Glitch («Полный сбой» / «Полный глюк») на русском языке. Игрокам предлагается спасти самого Дурова из тюрьмы, игра доступна внутри Telegram.

«Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь со всеми подозрительными личностями внутри», — написал Дуров в телеграм-канале.

В игре нужно управлять персонажем Павла — после прилета во Францию на борту вымышленной авиакомпании Memirates Дурова задерживают и отправляют под арест. Цель — выбраться из заключения.

«Я не принимал в этом никакого участия и даже не знал об этом до запуска. Уважение создателям!» — добавил Дуров позднее.

Более года Дуров находится под следствием во Франции по делу, связанному с модерацией контента и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами. В августе прошлого года его задержали в аэропорту Ле-Бурже и поместили под арест. Через несколько дней его отпустили под залог €5 млн, запретив покидать Францию. Позднее Дурову разрешили в порядке исключения выехать из страны, но только в Дубай — там находятся офисы Telegram.

В конце 2024-го на площадке Steam появилась игра Free Durov с локацией во французской тюрьме. Цель главного героя — попасть на свободу, забрав с собой ключи от шифрования.