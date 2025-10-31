 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Экс-замглавы «Оборонлеса» получил 15 лет за незаконную рубку леса

Экс-замглавы «Оборонлеса» получил срок за взяточничество и содействие бизнесмену в незаконной вырубке лесов Минобороны. Кроме того, суд удовлетворил иск к нему и еще нескольким ответчикам на 1,3 млрд руб. от военного ведомства
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве вынесен заочный приговор в отношении экс-замглавы «Оборонлеса» Алексея Куприянова — он получил 15 лет за незаконную рубку леса на подведомственной Минобороны территории, сообщает ТАСС с заседания Никулинского районного суда Москвы.

Куприянова осудили за получение особо крупной взятки и злоупотребление должностными полномочиями за содействие коммерсанту в незаконной вырубке лесов военного ведомства.

«Суд постановил признать Алексея Куприянова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 369,8 млн руб.», — решил суд. Экс-чиновнику также запретили занимать должности, связанные с функциями представителя власти, в течение восьми лет.

Прокуратура просила приговорить его к 17 годам. Куприянов был объявлен в розыск в конце 2020 года.

Помимо этого, суд удовлетворил иск Минобороны к фигуранту на 1,3 млрд руб. о взыскании ущерба. Помимо него, ответчиками стали экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин, его экс-заместитель Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан. Эти средства были недополучены за древесину с Нижеудинского и Шелеховского военных лесничеств.

Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Политика
Юрий Кузнецов

16 октября был вынесен приговор топ-менеджерам пермского телефонного завода «Телта» по делу о мошенничестве и хищении бюджетных денег — 33,8 млн руб., предназначенных для производства 7 тыс. телефонных аппаратов для нужд Минобороны. Учредителю предприятия Игорю Морозову было назначено семь лет колонии, его заместителю Алексею Высокову — семь с половиной лет колонии строгого режима, главному бухгалтеру завода Елене Гришиной — семь с половиной лет колонии общего режима. Также их приговорили к штрафам в размере 700–900 тыс. руб.

Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны незаконная вырубка леса коррупция
