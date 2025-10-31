 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Начальник Центра подготовки космонавтов уйдет с поста

Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов уйдет с поста
Максим Харламов
Максим Харламов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов уходит со своего поста, сообщил «Роскосмос».

Харламов покидает пост по собственному желанию, он был начальником центра с 2021 года. Исполнять обязанности руководителя ЦПК с 10 ноября будет командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Материал дополняется

