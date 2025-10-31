Начальник Центра подготовки космонавтов уйдет с поста
Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов уходит со своего поста, сообщил «Роскосмос».
Харламов покидает пост по собственному желанию, он был начальником центра с 2021 года. Исполнять обязанности руководителя ЦПК с 10 ноября будет командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
Материал дополняется
