Космонавт показал, как выглядит самая большая пирамида в мире с МКС
Снимок самой большой египетской пирамиды с МКС сделал космонавт Олег Платонов. Фотографию опубликовал «Роскосмос» в телеграм-канале.
«Самая большая пирамида в Египте уместилась в нескольких миллиметрах на снимке с МКС», — говорится в подписи к фото.
Пирамида Хеопса, или Великая пирамида Гизы, — усыпальница египетского фараона Хуфу (Хеопса) из IV династии. Расположена на плато Гиза в окрестностях египетской столицы Каир и дельты Нила, на его левом берегу.
Космонавт сфотографировал пирамиду Хеопса через иллюминатор космической станции.
Платонов — космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса» с 2018 года.
1 августа 2025 года Платонов отправился в свой первый космический полет на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-11 и бортинженера МКС. 2 августа корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС.
В 2024 году летчик-космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит с МКС Кавказский хребет — горная цепь, простирающаяся более чем на 1100 км на юге России. Вся система Главного Кавказского хребта занимает приблизительно 2,6 тыс. кв. км.
