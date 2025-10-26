Космонавт показал, как выглядит самая большая пирамида в мире с МКС

Космонавт Платонов показал, как выглядит самая большая пирамида в мире с МКС

Фото: Олег Платонов / Роскосмос

Снимок самой большой египетской пирамиды с МКС сделал космонавт Олег Платонов. Фотографию опубликовал «Роскосмос» в телеграм-канале.

«Самая большая пирамида в Египте уместилась в нескольких миллиметрах на снимке с МКС», — говорится в подписи к фото.

Пирамида Хеопса, или Великая пирамида Гизы, — усыпальница египетского фараона Хуфу (Хеопса) из IV династии. Расположена на плато Гиза в окрестностях египетской столицы Каир и дельты Нила, на его левом берегу.

Космонавт сфотографировал пирамиду Хеопса через иллюминатор космической станции.

Платонов — космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса» с 2018 года.

1 августа 2025 года Платонов отправился в свой первый космический полет на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-11 и бортинженера МКС. 2 августа корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС.

