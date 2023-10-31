На производящем боеприпасы соликамском заводе «Урал» произошел взрыв

Соликамский завод «Урал» — один из крупнейших в России производителей боеприпасов. По данным МЧС, в одном из его зданий произошел «хлопок», однако на работу предприятия это не повлияло, никто не пострадал

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На соликамском заводе «Урал» в Пермском крае, который считается одним из крупнейших в России производителей боеприпасов, произошел «хлопок», сообщили РБК в региональном МЧС.

Инцидент случился в здании, где в тот момент никто не находился. К заводу были направлены 11 пожарных машин и 44 человека, на работу предприятия «хлопок» не повлиял, никто не пострадал.

Baza и «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев пишут о сильном взрыве. Очевидцы сообщили Baza, что над территорией завода виден столб дыма, а в момент взрыва в некоторых домах выбило стекла.

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Соликамский завод «Урал» — один из крупнейших заводов боеприпасной отрасли ОПК России. Входит в концерн «Спецхимия» госкорпорации «Ростех». Помимо пороха и взрывчатых веществ производит гражданские виды продукции, такие как эмали и лаки.

В октябре 2021 года взрыв произошел на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» в Рязанской области, которое занимается в том числе производством взрывчатых веществ. В результате погибли 17 человек, все они находились в цеху по производству пороха.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что причиной взрыва могло стать замыкание в конвейерной ленте. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На «Эластике» ранее сообщали, что инцидент произошел на предприятии ООО «Разряд», выкупившем участок земли у завода. В этом октябре суд арестовал учредителя ООО «Разряд» Александра Егоршина и генерального директора компании Сергея Нистраткина по делу о взрыве.