На пороховом заводе в Тамбовской области произошел взрыв
Тамбовский губернатор Максим Егоров сообщил о взрыве на пороховом заводе в Котовске с последующим возгоранием.
По словам губернатора, причина — человеческий фактор. «Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы», — сообщил он.
По данным МЧС, на месте работают четыре пожарных расчета, 16 человек личного состава, передает ТАСС.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что в результате взрыва на пороховом заводе погибли четыре человека. По данным телеграм-канала «112», на месте медики осматривают 12 пострадавших, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии.
В марте 2016 года из-за взрыва на том же предприятии в Котовске погибли пять человек. По данным следствия, тогда мастер одного из цехов вместе с усреднителями и контролером находился в отделении укупорки порохов, где произошло действие разряда статического электричества, накопившегося на его одежде, содержащей синтетические волокна, от чего произошло воспламенение. Было разрушено одно из зданий завода, повреждены и уничтожены оборудование и готовая продукция. Размер ущерба составил более 32 млн руб.
Тамбовский пороховой завод основали в Котовске в 1915 году, это одно из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии на территории страны. Он производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия и артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении российских войск.
На заводе в настоящее время изготавливается свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения. Там работают свыше 1,8 тыс. человек.