На пороховом заводе в Тамбовской области произошел взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пороховом заводе в Котовске, есть жертвы, сообщил губернатор Тамбовской области. По предварительным данным, погибли четыре человека

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Тамбовский губернатор Максим Егоров сообщил о взрыве на пороховом заводе в Котовске с последующим возгоранием.

По словам губернатора, причина — человеческий фактор. «Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы», — сообщил он.

По данным МЧС, на месте работают четыре пожарных расчета, 16 человек личного состава, передает ТАСС.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что в результате взрыва на пороховом заводе погибли четыре человека. По данным телеграм-канала «112», на месте медики осматривают 12 пострадавших, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии.

В марте 2016 года из-за взрыва на том же предприятии в Котовске погибли пять человек. По данным следствия, тогда мастер одного из цехов вместе с усреднителями и контролером находился в отделении укупорки порохов, где произошло действие разряда статического электричества, накопившегося на его одежде, содержащей синтетические волокна, от чего произошло воспламенение. Было разрушено одно из зданий завода, повреждены и уничтожены оборудование и готовая продукция. Размер ущерба составил более 32 млн руб.