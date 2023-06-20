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На пороховом заводе в Тамбовской области произошел взрыв

Губернатор: в здании порохового завода в городе Котовск Тамбовской области начался пожар
Взрыв с последующим возгоранием произошел на пороховом заводе в Котовске, есть жертвы, сообщил губернатор Тамбовской области. По предварительным данным, погибли четыре человека
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Тамбовский губернатор Максим Егоров сообщил о взрыве на пороховом заводе в Котовске с последующим возгоранием.

По словам губернатора, причина — человеческий фактор. «Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы», — сообщил он.

По данным МЧС, на месте работают четыре пожарных расчета, 16 человек личного состава, передает ТАСС.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что в результате взрыва на пороховом заводе погибли четыре человека. По данным телеграм-канала «112», на месте медики осматривают 12 пострадавших, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии.

В марте 2016 года из-за взрыва на том же предприятии в Котовске погибли пять человек. По данным следствия, тогда мастер одного из цехов вместе с усреднителями и контролером находился в отделении укупорки порохов, где произошло действие разряда статического электричества, накопившегося на его одежде, содержащей синтетические волокна, от чего произошло воспламенение. Было разрушено одно из зданий завода, повреждены и уничтожены оборудование и готовая продукция. Размер ущерба составил более 32 млн руб.

Тамбовский пороховой завод основали в Котовске в 1915 году, это одно из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии на территории страны. Он производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия и артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении российских войск.

На заводе в настоящее время изготавливается свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения. Там работают свыше 1,8 тыс. человек.

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