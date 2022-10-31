АТОР: оформление визы Кипра с 1 декабря станет платным для россиян

Оформление визы Кипра с 1 декабря станет платным для россиян

Визовый сбор за оформление кипрской визы составит €80 для совершеннолетних и €40 для детей

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Республика Кипр с 1 декабря введет сбор за оформление национальной визы для россиян. Соответствующее решение принял совет министров страны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр составит €80, для детей с шести до 12 лет — €40», — уточнили в ассоциации. Сейчас кипрскую визу граждане России могут оформить бесплатно.

В АТОР уточнили, что визовый сбор для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины с 1 декабря составит €35, для граждан Казахстана — €80.

Решение ввести визовый сбор власти Кипра приняли одними из последних в рамках общей визовой политики ЕС. В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. После этого большинство стран союза повысили сумму визового сбора для россиян.

После начала спецоперации на Украине Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Позднее кипрские власти аннулировали гражданство нескольких крупных российских бизнесменов, попавших под санкции, в том числе Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичева.

В июле президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус признал, что кипрские отели теряют большую часть дохода из-за того, что российские туристы не могут приехать в страну.

«Туристы, которым мы не позволяем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию, страну, которая почти 50 лет занимает северную часть Кипра», — пожаловался он. По словам Теохаруса, республика платит «непропорционально большую цену» другим европейским странам.

Замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери республики из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в €600 млн ($645 млн). По данным агентства AFP, доход от туристического бизнеса составляет около 10% экономики Кипра.