На Кипре заявили о потерях из-за отсутствия туристов из России

Кипрские отели теряют большую часть дохода из-за того, что российские туристы не могут приехать в страну в связи с ограничениями против России, введенными после начала военной операции на Украине, заявил газете L'espresso президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус.

«Туристы, которым мы не позволяем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию, страну, которая почти 50 лет занимает северную часть Кипра. Мы солидарны с Украиной, но наш маленький остров платит непропорционально большую цену другим европейским странам», — считает он.

Ранее замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в €600 млн ($645 млн), писало AFP. При этом до начала военных действий и введения ограничений против России в связи с этим ожидалось, что число туристов приблизится к уровню допандемийного 2019 года. Агентство отмечает, что доход от туристического бизнеса составляет порядка 10% экономики Кипра.

Спустя четыре дня после начала военной операции на Украине Кипр в числе прочих стран закрыл небо для российских самолетов. Россия в ответ на это запретила использовать свое воздушное пространство самолетам из 36 стран.

Позднее кипрские власти аннулировали гражданство ряда российских бизнесменов, попавших под санкции. До 2020 года на острове действовала программа получения гражданства в обмен на инвестиции. В числе прочих паспорта лишились предприниматели Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, и Алексей Кузьмичев, а также их близкие.