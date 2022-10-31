Минстрой увеличит число льготников по оплате ЖКУ

Министерство в частности планирует уменьшить максимальную долю расходов на ЖКУ для ряда категорий граждан, при превышении которой можно получать субсидию. Как пояснил замглавы ведомства, схему уже тестируют в некоторых регионах

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Минстрой планирует уменьшить максимальную долю расходов на ЖКУ для некоторых категорий граждан, при превышении которой можно получать субсидию. Об этом сообщил «Известиям» замглавы ведомства Алексей Ересько.

«Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно — в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума», — сказал замминистра.

Он пояснил, что если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан (когда расход на оплату ЖКУ в доходе превышает эту планку, положена субсидия), например, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10–18% — в зависимости от решения региона.

Ересько добавил, что схему уже тестируют в некоторых регионах. Например, продолжил он, в Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. В то же время Мурманской области скорректировали показатель для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров с 22% до 10%, а в Республике Алтай изменили порог в 22% на 14% для граждан, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Также разработанный Минстроем проект предполагает, что субсидию смогут получать и люди с задолженностью за ЖКУ — сейчас они не могут рассчитывать на госпомощь, уточнил замминистра.

Ранее в сентября правительство перенесло индексацию на газ, воду и тепло на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года, сообщило Минэкономразвития. Соответственно, в 2023 году индексация проводиться не будет, следующая пройдет 1 июля 2024 года. Предельный уровень индексации тарифов 1 декабря для населения по стране не превысит 9%, сообщило министерство.

В прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация в целом тарифов на жилищно-коммунальные услуги (совокупного платежа граждан за коммунальные услуги) не превысит целевого значения ЦБ по инфляции — 4%. В частности, оптовые цены на газ для населения предполагалось увеличивать на 3% ежегодно с июля в 2022–2024 годах, а тарифы на электроэнергию — на 5%.



Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». «Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», — сказано в сообщении министерства.

