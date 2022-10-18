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«Коммерсантъ» узнал, что регионам могут сохранить льготные тарифы на свет

«Коммерсантъ»: Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на энергию Кавказу и Сибири
Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на электроэнергию в ряде регионов. Участники рынка против: энергетики из-за этих тарифов теряют по ₽13 млрд в год, а промышленность других регионов вынуждена доплачивать по ₽33 млрд
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Минэнерго намерено отложить отмену льготных тарифов на электроэнергию в республиках Северного Кавказа и Сибири и провести ее не с 1 января 2023 года, а с 1 января 2025-го, сообщили источники «Коммерсанта». В Карелии, где льготный режим должен полностью завершиться в будущем году, его также предлагается продлить, уточнили собеседники издания.

Шесть кавказских республик — Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию перевели на льготные тарифы в 2010 году. Власти ожидали, что эта мера позволит решить проблему растущих неплатежей. Переход на рыночные цены был запланирован с 2015 года, но его отложили. Более того, список льготников расширился: в 2017-м туда вошла Бурятия, а весной 2018 года добавилась и Карелия.

В проблемных регионах все потребители покупают электроэнергию и мощность по регулируемым договорам (РД), а не по общим рыночным ценам. В итоге на коммерческих потребителей остальной части страны ложится дополнительная нагрузка. По действующему закону, объем покупки по РД в девяти регионах с 2023 года должен сокращаться на 10% ежегодно.

В прошлом году общее потребление электроэнергии в льготных регионах составило около 41 млрд кВт·ч, или около 4% от общероссийского спроса, говорит Сергей Роженко из Kept. По его оценке, льготные регионы платят за электроэнергию по РД около 55 млрд руб. в год, а сумма дисконта (объем недоплаты) равняется примерно 33 млрд руб.

При этом сниженная стоимость электроэнергии в итоге не помогла решить проблемы с неплатежами: северокавказские республики все эти годы хуже всех в стране платили за электроэнергию. По состоянию на 14 октября их долг лишь на оптовом рынке (перед генкомпаниями) составляет 66,1 млрд руб., или 88,4% от объема задолженности в целом по России.

В Совете рынка (регулятор энергорынков) в беседе с изданием заявили, что последовательно выступают за либерализацию энергорынка. «Это позволит снизить объемы межтерриториального перекрестного субсидирования, что в конечном итоге может положительно сказаться на ценах для большинства потребителей страны», — полагают в нем. В Федеральной антимонопольной службе сказали, что не получали законопроект. В Минэнерго и Минэкономики не ответили на запросы издания.

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Саммари

«Заданный ранее законодателем тренд на либерализацию целесообразно сохранить», — сказали «Коммерсанту» в Совете производителей энергии (СПЭ, объединяет крупнейшие генерирующие компании России). Там считают, что нужно «рассмотреть возможность более мягких темпов либерализации, а не ее перенос на два года». Как напомнили в СПЭ, механизм заключается в субсидировании этих регионов за счет производителей и потребителей электроэнергии других субъектов.

«Разница между тарифами для особых регионов и свободными ценами оптового рынка составляет от полутора до двух с половиной раз, ежегодно производители недополучают порядка 13 млрд руб.», — отметили в ассоциации.

Против переноса отмены льготных тарифов выступили и промышленные потребители электроэнергии. На практике положительные эффекты межрегионального субсидирования энерготарифов если и появляются, то несистемно, и они несопоставимо меньше того, насколько ухудшаются условия в регионах-донорах, отметили в Сообществе потребителей энергии. Там считают, что отсрочка либерализации РД лишь «всех демотивирует» и усугубит ситуацию с перекрестным субсидированием.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
электроэнергия льготы регионы Кавказ
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