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Кутаммаку и Нотр-Дам-де-Пари попали в число находящихся под угрозой мест
Международные эксперты отобрали 25 достопримечательностей, которым нужна срочная реставрация. Среди них также остров Пасхи в Чили и дворец семьи Алексан в Египте

Всемирный фонд памятников опубликовал список объектов культурного наследия 2020 года, которые находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной реставрации. В него вошли в 25 достопримечательной из 22 стран.

Как пишет The New York Times, объекты культурного наследия были отобраны из 250 номинантов независимой группой международных экспертов. Каждое место получит право на получение части от общей суммы в $1,6 млн, выделенной спонсором фонда American Express, а также Фондом Ставроса Ниархоса и фондом Форда.

На первом месте в списке оказалась Кутаммаку — местность на северо-востоке Того, представляющая собой деревню с башнеподобными глинобитными строениями («такиента»). Как сообщается на сайте фонда, сохранение традиционных жилищ поможет народности батаммариба остаться на своей исторической родине. На второй строчке расположился парк Онтарио-Плейс в канадском Торонто, на третьем — остров Пасхи (вулканический остров в Полинезии, принадлежащий Чили), на четвертом — дворец семьи Алексан в Египте.

Первую пятерку в списке замыкает собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), являющийся символом Франции. В середине апреля в соборе произошел крупнейший пожар, в результате которого обрушился шпиль и треть кровли.

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Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара. Фоторепортаж

В середине августа министерство культуры Франции предупредило, что Нотр-Дам находится под угрозой обрушения. В ведомстве отметили, что из-за летней жары были случаи нового падения камней со сводов нефа. Министерство сетовало, что все работы в соборе направлены на избежание разрушения собора, а не на его реставрацию.

Авторы: Кристина Астафурова, Мария Бондаренко
Теги: Нотр-Дам
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